Montemesola protagonista alla BIT di Milano | tradizione innovazione e identità al centro del racconto del territorio

Montemesola fa parlare di sé alla BIT di Milano. La piccola comunità pugliese si presenta come esempio di tradizione e innovazione, portando in fiera il suo patrimonio e l’identità locale. La partecipazione diventa un’occasione per mettere in luce l’intero territorio dell’Unione dei Comuni Montedoro, con una vetrina che mira a valorizzare le peculiarità e le storie di questa zona.

Tarantini Time Quotidiano Montemesola si prende la scena alla BIT di Milano e diventa punto di partenza di un racconto corale che valorizza l’intero territorio dell’Unione dei Comuni Montedoro. Tra tradizioni radicate, innovazione e promozione culturale, il comune jonico si conferma una delle realtà più dinamiche nel panorama turistico locale. Il privilegio di inaugurare la conferenza nel padiglione Puglia è spettato proprio ai comuni dell’Unione Montedoro, che a Rho Fiera Milano hanno portato in primo piano il turismo pugliese e le sue eccellenze enogastronomiche, accendendo i riflettori su Montemesola, Sava, Faggiano, Carosino e San Giorgio Ionico e raccontando un territorio ricco di identità, storia e prospettive di crescita. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

