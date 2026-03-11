Ravenna | Prefetto e Esercito rafforzano il fronte

Questa mattina, presso la Prefettura di Ravenna, si è svolto un incontro tra il prefetto e il comandante militare locale. Durante la riunione, hanno discusso delle misure in corso e delle strategie di rafforzamento del presidio sul territorio. La collaborazione tra le istituzioni si sta intensificando per garantire maggiore sicurezza nella zona.

Il colloquio tra il prefetto di Ravenna e il comandante militare si è svolto questa mattina presso la Prefettura. L'incontro ha puntato sul rafforzamento della collaborazione istituzionale dopo le recenti alluvioni che hanno colpito la regione. Raffaele Ricciardi ha accolto il colonnello Nicola Perrone, capo del comando esercito Emilia-Romagna. Il principale è stato il ruolo cruciale dei militari nelle operazioni di soccorso del 2023 e 2024, quando le acque hanno invaso il territorio ravennate. La riunione conferma l'importanza di mantenere un coordinamento costante per la sicurezza delle comunità locali.