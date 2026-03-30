Un fronte freddo proveniente dal Nord Europa si avvicina alle regioni settentrionali, portando con sé un calo delle temperature e possibili precipitazioni. Tuttavia, per il weekend di Pasqua le previsioni indicano condizioni meteorologiche favorevoli in molte zone, con temperature che si manterranno miti e assenza di piogge significative. Molti cittadini consultano le previsioni quotidianamente per organizzare al meglio le attività del ponte.

Che tempo farà per il ponte di Pasqua? C'è chi sta consultando quotidianamente le previsioni meteo per pianificare il lungo fine settimana festivo. Le notizie sono confortanti, come annuncia Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com. “Da giovedì inizierà lentamente a farsi strada da ovest un promontorio di alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sull’Emilia Romagna, con temperature in graduale aumento - annuncia il meteorologo -. Le condizioni dovrebbero mantenersi invariate fino alle festività di Pasqua, con sole prevalente e clima sempre più mite, tanto che nel weekend i valori massimi potrebbero superare diffusamente i 20°C in pianura”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

© Forlitoday.it - Nuovo fronte freddo in arrivo dal Nord Europa. Ma buone notizie per il weekend di Pasqua

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