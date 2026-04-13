Al via la campagna Art Bonus per il restauro delle Lunette del Chiostro di San Francesco

È partita la campagna “Art Bonus” dedicata al restauro delle Lunette del Chiostro di San Francesco, in provincia di Arezzo. L'iniziativa mira a raccogliere fondi per interventi di conservazione e manutenzione delle opere artistiche presenti nell’area. La raccolta fondi è stata avviata ufficialmente a partire dal 13 aprile 2026. La campagna coinvolge enti pubblici e cittadini interessati alla tutela del patrimonio culturale locale.

Arezzo, 13 aprile 2026 – . È stato pubblicato nei giorni scorsi sul portale nazionale Art Bonus (https:artbonus.gov.it793-lunette-chiostro-di-san-francesco.html) il progetto di manutenzione straordinaria delle Lunette del Chiostro di San Francesco, uno degli elementi più caratteristici del compless e che gode del patrocinio dell’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese (ICEC), dell’Ente Serristori e del Terziere di Porta Fiorentina. L’intervent o prevede un investimento complessivo di 21.600 euro, destinato al restauro delle 25 lunette del chiostro, per un importo medio di poco inferiore ai 900 euro per ciascuna lunetta....🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via la campagna “Art Bonus” per il restauro delle Lunette del Chiostro di San Francesco C.Fioretino, parte la raccolta fondi per il restauro delle vetrate della Chiesa di San FrancescoArezzo, 18 marzo 2026 – Parte ufficialmente la raccolta fondi per il restauro delle vetrate della Chiesa di San Francesco. Lavori a San Francesco. Il chiostro tra i cantieri strategici della città. Via al maxi interventoIl chiostro di San Francesco entra tra i grandi cantieri che trasformeranno Ascoli, affiancando la riqualificazione di piazza Arringo, già iniziata,...