Al via la campagna Art Bonus per il restauro delle Lunette del Chiostro di San Francesco
È partita la campagna “Art Bonus” dedicata al restauro delle Lunette del Chiostro di San Francesco, in provincia di Arezzo. L'iniziativa mira a raccogliere fondi per interventi di conservazione e manutenzione delle opere artistiche presenti nell’area. La raccolta fondi è stata avviata ufficialmente a partire dal 13 aprile 2026. La campagna coinvolge enti pubblici e cittadini interessati alla tutela del patrimonio culturale locale.
Arezzo, 13 aprile 2026 – . È stato pubblicato nei giorni scorsi sul portale nazionale Art Bonus (https:artbonus.gov.it793-lunette-chiostro-di-san-francesco.html) il progetto di manutenzione straordinaria delle Lunette del Chiostro di San Francesco, uno degli elementi più caratteristici del compless e che gode del patrocinio dell’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese (ICEC), dell’Ente Serristori e del Terziere di Porta Fiorentina. L’intervent o prevede un investimento complessivo di 21.600 euro, destinato al restauro delle 25 lunette del chiostro, per un importo medio di poco inferiore ai 900 euro per ciascuna lunetta....🔗 Leggi su Lanazione.it
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