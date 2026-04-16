CAI Rieti | Battisti guida il nuovo corso verso la crescita

La sezione CAI di Rieti ha annunciato la conferma di Francesco Battisti come presidente per il prossimo triennio. Accanto a lui, Giuseppe Tuccillo ricoprirà il ruolo di vicepresidente. La decisione è stata comunicata durante l’assemblea dell’associazione escursionistica, che si è svolta nelle ultime settimane. Entrambi sono stati ufficialmente eletti, assicurando continuità alla guida dell’organizzazione locale.

La guida della sezione CAI di Rieti ha una conferma netta per il prossimo triennio: Francesco Battisti è stato riletto alla presidenza dell’associazione escursionistica, affiancato nel ruolo di vicepresidente da Giuseppe Tuccillo. La decisione politica interna si inserisce in un momento di consolidamento strutturale per l’organizzazione, che vede ora la gestione di settori specifici affidata a un nuovo Consiglio Direttivo composto da Katia Ciace, Massimo Ferri, Roberta De Santis, Alfio Leonardi, Marco Marchioni e Felice Marchionni. Continuità gestionale e radicamento territoriale. Il mandato che inizia per Battisti non parte da zero, ma punta a dare seguito al percorso tracciato negli ultimi tre anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CAI Rieti: Battisti guida il nuovo corso verso la crescita Notizie correlate Nuovo corso Anaci Prato: Bari guida verso sostenibilità e innovazioneAlessandro Bari è stato confermato presidente provinciale dell'Anaci Prato per il prossimo quadriennio. Rieti, torna il veterano: Esposito guida lo staff verso l’obiettivoLa RSR Sebastiani Rieti ha ufficializzato il rinforzo del proprio staff tecnico con l’inserimento di Riccardo Esposito, che ricoprirà il ruolo di...