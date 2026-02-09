Luca Tarantola è il nuovo comandante della polizia locale di Cerano

Luca Tarantola è il nuovo comandante della polizia locale di Cerano. È stato ufficialmente insediato nei giorni scorsi e ha già iniziato a lavorare. Tarantola, 40 anni, è stato scelto dalla commissione dopo una procedura di mobilità e ha ricevuto l’ok dal suo ente di provenienza. Ora si prepara a mettersi subito al lavoro per garantire più sicurezza in paese.

Luca Tarantola è il nuovo comandante di polizia locale di Cerano. Insediatosi nei giorni scorsi, Tarantola, 40 anni, a seguito della procedura di mobilità l'ufficiale di polizia locale è stato selezionato dall'apposita commissione e ha ottenuto il nulla osta dal proprio ente di appartenenza,Dopo.

