Una nuova figura si appresta a guidare la polizia locale, con alle spalle 38 anni di età e venti di esperienza nel settore. Laureato in legge, ha ricoperto il ruolo di comandante in un altro comune e continuerà a svolgere incarichi parziali fino al prossimo fine settimana. La sua nomina segna un cambiamento nel comando dell’unità di sicurezza urbana.

Trentotto anni, 20 con la divisa addosso, laureato in legge, già comandante a Verano Brianza, dove fino a sabato prossimo resta a mezzo servizio. È Ciro Scognamiglio (nella foto), il nuovo comandante della Polizia locale di Merate. Ha prestato servizio anche a Triuggio, Cassago Brianza e Carugate. Nel 2024 è stato premiato con la Croce e il Nastrino per meriti speciali dal presidente di Regione Lombardia per aver salvato un autista colto da un malore utilizzando un dae, un defibrillatore semiautomatico insieme ad altri agenti. Il nuovo comandante sostituisce il suo predecessore Davide Fortunato Mondella che si è dimesso lo scorso dicembre e il facente funzioni Antonio Aleppo, che ora resta vicecomandante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Polizia locale, un nuovo comandante

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