Nuovo caso di bullismo a scuola | bimbo di 9 anni minaccia compagno con le forbici

Da salernotoday.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di bullismo si è verificato in una scuola primaria nel centro di Eboli, coinvolgendo un bambino di 9 anni. Durante l’orario scolastico, il minore avrebbe minacciato un compagno con delle forbici, puntandole alla gola. La vicenda è stata segnalata alle autorità scolastiche e alle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un episodio inquietante scuote una scuola primaria nel centro di Eboli, dove un bambino di appena 9 anni avrebbe minacciato un compagno puntandogli delle forbici alla gola durante l’orario scolastico.Il casoUn fatto che riaccende l’attenzione su fenomeni di disagio e bullismo sempre più precoci.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Sondrio, minaccia la ex e il nuovo compagno con un coltello: allontanato un giovane di 24 anniSondrio, 30 marzo 2026 – Ha minacciato di morte il nuovo compagno della ex fidanzata, mentre impugnava un coltellino svizzero.

Gela, studente 15enne colpito alla testa con un martello da un compagno di scuola: «Contesto di bullismo»Uno studente di 15 anni è stato colpito alla testa con un martello da un compagno di scuola questa mattina all’interno dell’istituto professionale...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Rete Provinciale di contrasto al bullismo e al cyberbullismo - Per un nuovo sguardo sulle realtà giovanili; Caso Leonardo Calcina, nuovi documenti in tribunale: Mille pagine per la verità; Citroën e Gëneration Ami a Roma per l’incontro Il peso delle parole; In Giappone aumentano i casi di bullismo nelle scuole, ma spesso a rimetterci due volte sono le vittime.

nuovo caso di bullismoGF Vip, la sorella di Lucia Illardo contro Blu e Renato: Violenza e bullismo. Servono proSui social scoppia la polemica sul Grande Fratello VIP per presunti comportamenti scorretti in casa: pubblico diviso, attesa chiarimenti. serial.everyeye.it

nuovo caso di bullismoBullismo a scuola, smettiamo di chiamarlo ragazzata: la chiave per provare a fermarloIl bullismo non è una ragazzata: empatia a scuola e in famiglia riduce le prepotenze. In questo articolo scopriremo strategie pratiche, segnali d'allarme e risorse da utilizzare. nostrofiglio.it

Trova facilmente notizie e video collegati.