Nuovo caso di bullismo a scuola | bimbo di 9 anni minaccia compagno con le forbici

Un episodio di bullismo si è verificato in una scuola primaria nel centro di Eboli, coinvolgendo un bambino di 9 anni. Durante l’orario scolastico, il minore avrebbe minacciato un compagno con delle forbici, puntandole alla gola. La vicenda è stata segnalata alle autorità scolastiche e alle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un episodio inquietante scuote una scuola primaria nel centro di Eboli, dove un bambino di appena 9 anni avrebbe minacciato un compagno puntandogli delle forbici alla gola durante l’orario scolastico.Il casoUn fatto che riaccende l’attenzione su fenomeni di disagio e bullismo sempre più precoci.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sondrio, minaccia la ex e il nuovo compagno con un coltello: allontanato un giovane di 24 anniSondrio, 30 marzo 2026 – Ha minacciato di morte il nuovo compagno della ex fidanzata, mentre impugnava un coltellino svizzero. Gela, studente 15enne colpito alla testa con un martello da un compagno di scuola: «Contesto di bullismo»Uno studente di 15 anni è stato colpito alla testa con un martello da un compagno di scuola questa mattina all’interno dell’istituto professionale... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Rete Provinciale di contrasto al bullismo e al cyberbullismo - Per un nuovo sguardo sulle realtà giovanili; Caso Leonardo Calcina, nuovi documenti in tribunale: Mille pagine per la verità; Citroën e Gëneration Ami a Roma per l’incontro Il peso delle parole; In Giappone aumentano i casi di bullismo nelle scuole, ma spesso a rimetterci due volte sono le vittime. GF Vip, la sorella di Lucia Illardo contro Blu e Renato: Violenza e bullismo. Servono proSui social scoppia la polemica sul Grande Fratello VIP per presunti comportamenti scorretti in casa: pubblico diviso, attesa chiarimenti. serial.everyeye.it Bullismo a scuola, smettiamo di chiamarlo ragazzata: la chiave per provare a fermarloIl bullismo non è una ragazzata: empatia a scuola e in famiglia riduce le prepotenze. In questo articolo scopriremo strategie pratiche, segnali d'allarme e risorse da utilizzare. nostrofiglio.it Un nuovo caso di peste suina torna ad accendere l’allerta sanitaria negli allevamenti del Nord Italia. Il focolaio segnalato in Piemonte riporta l’attenzione su un’emergenza che continua a colpire filiere produttive e sicurezza alimentare. Un nuovo caso di peste - facebook.com facebook Il 25 aprile manifestazione per la libertà di stampa. Scarpinato, nuovo caso da FdI Di @aldotorchiaro x.com