Gela studente 15enne colpito alla testa con un martello da un compagno di scuola | Contesto di bullismo

Un episodio si è verificato questa mattina all’interno di un istituto scolastico a Gela, dove un ragazzo di 15 anni è stato ferito alla testa con un martello da un compagno di classe. L’accaduto ha attirato l’attenzione sulla situazione all’interno della scuola e sui comportamenti tra studenti. La scuola sta gestendo la situazione e stanno emergendo dettagli sulla dinamica dell’incidente.

Uno studente di 15 anni è stato colpito alla testa con un martello da un compagno di scuola questa mattina all’interno dell’istituto professionale “Ettore Maiorana” di Gela, in provincia di Caltanissetta. Sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118. Il ragazzo ferito è stato soccorso e portato al pronto soccorso. Non sarebbe in gravi condizioni. Secondo i primi riscontri l’aggressione sarebbe maturata in un contesto di bullismo. Secondo i primi accertamenti della polizia, l’aggressore, di un anno più grande, avrebbe portato il martello da casa. Il ragazzino avrebbe già avuto in passato comportamenti aggressivi in ambito scolastico. 🔗 Leggi su Open.online Gela, studente di 15 anni colpito con un martello da un compagno all’istituto “Ettore Maiorana”: non è graveUn ragazzo di 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola questa mattina all’interno dell’ istituto professionale “Ettore... Violenza a scuola, studente 15enne ferito a martellate da compagno. Indagano i CarabinieriUn istituto professionale di Gela, in provincia di Caltanissetta, è diventato teatro di un grave episodio di violenza scolastica. Gela, studente 15enne ferito a martellate da un compagno a scuolaGELA (CALTANISSETTA) – Uno studente di 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola, questa mattina, all’interno dell’istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, in provincia ... livesicilia.it Gela, aggressione a scuola: studente colpisce un compagno con un martelloUn ragazzo di 15 anni è stato colpito con un martello da un compagno di scuola al culmine di una lite le cui cause sono ancora in fase di accertamento. È successo questa mattina a Gela, in provincia ... tg24.sky.it