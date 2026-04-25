Nuovo aeroporto di Rimini Bignami | È un progetto ambizioso ma senza autorizzazioni

Un nuovo aeroporto è stato annunciato a Rimini, definito da alcuni come un progetto ambizioso. Tuttavia, un portavoce ha dichiarato che al momento non ci sono atti formali o documenti ufficiali che attestino il rilascio delle autorizzazioni necessarie per procedere con i lavori. La questione riguarda la mancanza di autorizzazioni ufficiali in questa fase iniziale, senza dettagli aggiuntivi sui tempi o le modalità di avanzamento del progetto.

Rimini, 25 aprile 2026 – “ Un progetto ambizioso, ma al momento non mi risultano atti formali per ottenere le necessarie autorizzazioni”. Galeazzo Bignami, oggi capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, è stato nella prima parte della legislatura viceministro alle infrastrutture e trasporti, seguendo da vicino il piano di sviluppo degli scali emiliano romagnoli. https:www.ilrestodelcarlino.itriminieconomiaaeroporto-fellini-rivoluzione-200-milioni-l6e3eyav Il nuovo progetto presentato. Ieri Airiminum, società di gestione dell’aeroporto Fellini a Rimini, ha presentato un progetto di rilancio delle infrastrutture esistenti e di nuove da realizzare, per un valore di 200 milioni di euro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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