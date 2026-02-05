Rimini si prepara a diventare un nodo centrale per i collegamenti tra Nord e Sud. Entro il 2029, verrà realizzata una grande arena sotto un nuovo cupolone, parte di un progetto da 85 milioni di euro. L’obiettivo è potenziare la connettività nazionale e rafforzare il ruolo della città come punto di riferimento per eventi e mobilità. I lavori sono già avviati, e l’intera operazione promette di cambiare il volto della zona.

**Roma-Rimini, il volo diretto nel 2029: un progetto ambizioso per raccordare l’Italia con un nuovo cupolone e un aeroporto in espansione** A **Rimini**, in una città ormai simbolo di rinnovamento e crescita, si sta plasmando un progetto ambizioso, il cui primo risultato sarà **la realizzazione della maxi arena del cupolone nel 2029**, un’opera da 85 milioni di euro, che si colloca tra le strutture più moderne e innovative in Europa. Ma non basta: l’obiettivo è andare oltre, far diventare la città una vera e propria hub espositivo e turistico, e per farlo, il **gruppo IEG (Italian Exhibition Group)** punta su due palle: **un aeroporto in espansione e il volo diretto Roma-Rimini**. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cupolone Roma-Rimini 2029: progetto ambizioso potenzia connettività nazionale

