Nuovi volti per la Lega | Giovani con idee chiare

La sezione locale della Lega di Comacchio ha annunciato il rinnovamento della propria squadra, composta ora da giovani con idee chiare. La nuova formazione si presenta alla cittadinanza con l’obiettivo di portare avanti un progetto concreto per il territorio. La presentazione ufficiale si è svolta nelle ultime settimane, con alcuni componenti che hanno illustrato le linee guida del percorso futuro.

La sezione comacchiese della Lega - Salvini Premier si presenta rinnovata alla cittadinanza con una nuova squadra, pronta a costruire un progetto concreto per il futuro del territorio. Saranno candidati consiglieri comunali Carli Dario, Cavallari Matteo, Tagliaferri Cinzia, Vitali Alessandro, Buzzi Greta, Enrico Mazza, Fabbri Sante, Guerra Elisa, Mangherini Gianni, Denis Coatti, Brancaleoni Andrea, Viola Matilde, Broccoli Sara, Cutrì Giuseppe e Lugli Silvia. "Ci presentiamo alla cittadinanza – spiegano i candidati – per promuovere, attraverso le nostre esperienze personali, un progetto per il futuro. Abbiamo scelto di portare all’attenzione proposte che partano dalle persone, dai luoghi in cui vivono e dalle loro reali esigenze.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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