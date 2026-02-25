Di Giannantonio | Al campionato con le idee chiare

L'inverno della MotoGP si chiude e il Gran Premio della Thailandia apre ufficialmente la stagione 2026. Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team arriva al weekend di Buriram con fiducia, grazie ai riscontri positivi ottenuti durante i test recenti a Buriram che hanno coinvolto Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Di Giannantonio, al volante della Ducati Desmosedici GP, ha mostrato costanza fin dai primi test in Malesia e ha confermato le sensazioni positive anche durante l’ultimo turno a Buriram. Su questo tracciato, dove nel 2018 aveva conquistato la vittoria in Moto3, il pilota romano si presenta al primo weekend del 2026 con la certezza di disputare un weekend competitivo e con la possibilità di lavorare in armonia con la squadra, entrata nel terzo anno insieme. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Fabio Di Giannantonio / MotoGP Sepang Circuit ! #fabiodiggia49

