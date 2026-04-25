Nuove raccolte differenziate | Ma prima si ritirino i carrellati abbandonati e utilizzati come i vecchi contenitori

Sul fronte della gestione dei rifiuti, si segnalano criticità nella raccolta differenziata nel centro storico, dove i sistemi porta a porta 3 e 4 non funzionano come previsto. Sono presenti numerosi carrellati abbandonati e utilizzati come vecchi contenitori, spesso lasciati nelle strade tutto il giorno, in particolare davanti a luoghi di culto e in alcune vie principali. La presenza di discariche improvvisate e carrellati inattivi è molto diffusa.

“Raccolta differenziata: il porta a porta 3 e anche il 4 in centro storico non va per come dovrebbe andare troppe le discariche, tantissimi i carrellati che restano su strada h24 come davanti la chiesa di San Sebastiano o in via Parrocchia dei Tartari e potrei continuare. I controlli sono.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Materassi e vecchi mobili abbandonati: al San Paolo una discarica abusiva a poca distanza dall'ospedale “Donna, ma si sente uomo”. La prima transgender delle olimpiadi invernali: nuove polemiche dopo il caso Imane KhelifUn salto, una traiettoria perfetta sulla neve compatta, poi l’errore che spezza il ritmo della prova. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Raccolta differenziata rifiuti: dal 4 maggio stop ai sacchi neri; Palermo: dal 29 maggio parte il settimo step della differenziata Porta a Porta nel quartiere Noce; Consegna dei nuovi kit per la raccolta differenziata; Il futuro non accetta scuse: la nuova campagna di Sei Toscana sulla raccolta differenziata. Le campagne adesso sono così da noi non si trova più niente, aspettiamo che arrivi l'autunno per ricominciare le nuove raccolte - facebook.com facebook