Donna ma si sente uomo La prima transgender delle olimpiadi invernali | nuove polemiche dopo il caso Imane Khelif

La prima atleta transgender a partecipare alle olimpiadi invernali ha fatto discutere ancora una volta. Durante la gara, Imane Khelif ha sbagliato un salto, spezzando il ritmo della sua prova sulla neve compatta. La sua presenza continua a scatenare polemiche e commenti, tra chi la sostiene e chi la critica. La sua partecipazione apre un dibattito acceso sul tema delle regole e delle pari opportunità nello sport.

Un salto, una traiettoria perfetta sulla neve compatta, poi l’errore che spezza il ritmo della prova. A Livigno, sotto lo sguardo attento di tecnici e pubblico, non è andata in scena soltanto una gara di sci freestyle, ma un passaggio destinato a restare negli annali dello sport. Le Olimpiadi, da sempre teatro di primati e record, hanno registrato un evento che va oltre il risultato sportivo. Ogni edizione dei Giochi porta con sé storie che travalicano la competizione. Questa volta il riflettore si è acceso su identità, regolamenti e inclusione. Temi che da anni attraversano il dibattito internazionale e che tornano ciclicamente al centro dell’attenzione quando lo sport incontra le trasformazioni sociali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Imane Khelif ha ammesso di aver seguito un trattamento ormonale prima delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Imane Khelif ha deciso di parlare chiaramente.

Donna, ma si sente uomo. La prima transgender dell'olimpiade invernaleLundholm, sciatrice acrobatica svedese, inedito assoluto ai Giochi: gareggia tra le ragazze ... ilgiornale.it

Imane Khelif lo ha finalmente confessato: è un uomo. (Ma è anche una donna). Lo so, sembra una contraddizione. Eppure è esattamente quello che ha detto lei stessa in un'intervista a L'Équipe - il più importante giornale sportivo di Francia. Ma facciamo un p - facebook.com facebook

Imane Khelif ha detto: “Mi sono curata per abbassare il mio testosterone a zero. Sono stata cresciuta come una ragazza.” Ed è proprio qui che serve onestà. Come persona, merita rispetto. Sempre. Nessuna storia di vita giustifica odio o umiliazione. Come atlet x.com