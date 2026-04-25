Nuova Sondrio un' altra domenica al cardiopalma

Domani alle 15, nella penultima giornata di ritorno del girone B di serie D, la Nuova Sondrio affronta in casa la Real Calepina. La partita si presenta come decisiva, poiché i biancazzurri di mister Marco Amelia devono vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione. La sfida si gioca alla Castellina e rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

Ancora una domenica da “dentro o fuori” per la Nuova Sondrio nel girone B del campionato di serie D: domani alle 15, nella penultima giornata di ritorno, i biancazzurri di mister Marco Amelia affrontano, infatti, alla Castellina la Real Calepina con un unico risultato a disposizione, cioè la.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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