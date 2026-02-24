Nuova Sondrio mister Brognoli | Motivazioni extra campo dietro al mio esonero

Mister Stefano Brognoli attribuisce il suo esonero a motivazioni extra campo, piuttosto che ai risultati sportivi. La squadra era in lotta per i playout prima della sconfitta contro il Pavia, che ha rallentato la sua marcia. Brognoli spiega che decisioni improvvise sono state prese senza considerare esclusivamente le performance in campo. La scelta ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, lasciando molti interrogativi sul futuro del club.

L’ex tecnico della formazione del capoluogo è stato ospite, ieri sera, della trasmissione di BepiTv “D-Time” dove ha parlato di quanto accaduto negli ultimi giorni. “L’esonero? - ha spiegato proprio mister Brognoli -. È stata una cosa improvvisa. I miei pensieri li ho, ma sono sereno per il lavoro che ho fatto. Mi dispiace perché eravamo lì, si era ridata una speranza e i ragazzi ci credevano”. Fatale all’allenatore è stata la sconfitta maturata con il punteggio di 1-2 alla Castellina domenica contro il Pavia, ma Stefano Brognoli, andando un po' più in profondità a quelli che sono i suoi pensieri, sottolinea come dietro alla decisione del presidente Michele Rigamonti e della società biancazzurra, ci possano essere altre motivazioni: “Sono stato allontanato perché ho osato troppo? - così ha proseguito Stefano Brognoli nel corso della trasmissione di BepiTv -. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

La Nuova Sondrio perde in casa con il Pavia ed esonera mister BrognoliLa Nuova Sondrio perde contro il Pavia, che segna il gol decisivo nel secondo tempo, portando alla rescissione del contratto di mister Brognoli.

