Nuova Sondrio domenica puoi solo vincere
Domenica alle 15 la Nuova Sondrio affronta in casa il Caldiero Terme nella quattordicesima giornata di ritorno del girone B del campionato di serie D. La squadra cerca una vittoria per avvicinarsi alla fine del campionato con un risultato positivo. La partita si svolge allo stadio locale, con entrambe le formazioni pronte a scendere in campo.
Partita da vincere per la Nuova Sondrio che nella quattordicesima giornata di ritorno del girone B del campionato di serie D ospita domenica alle 15 il Caldiero Terme.Ultima spiaggiaI biancazzurri valtellinesi si trovano, dopo il ko contro il Breno per 2-1 nel giovedì di Pasqua, in una situazione. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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Valenti e Canonici sbloccano l’Us #Breno: vittoria contro la Nuova Sondrio #calcio #SerieD x.com