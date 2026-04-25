Il Comune ha dichiarato che non è stato confermato il trasloco degli alunni alla nuova scuola primaria previsto per il 4 maggio. Le valutazioni tecniche sulla struttura situata tra via Zari e Paraviccini, finanziata con fondi del PNRR, sono ancora in corso. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a una data certa per il trasferimento degli studenti.

? Cosa sapere Il Comune non conferma il trasloco degli alunni al nuovo plesso il 4 maggio.. Le valutazioni tecniche sulla nuova struttura Pnrr tra via Zari e Paraviccini sono in corso.. L’Amministrazione comunale ha chiarito oggi che la data del 4 maggio per il trasferimento dei bambini presso il nuovo plesso tra le vie Zari, Paraviccini e Leonardo Da Vinci non è ancora stata confermata ufficialmente. Mentre le conversazioni sui social network danno per certo lo spostamento degli studenti alla nuova scuola primaria nel giro di pochi giorni, il Comune interviene per placare le preoccupazioni nate nelle famiglie. L’iter decisionale è infatti ancora in una fase di valutazione interna, dove l’obiettivo primario è bilanciare le necessità organizzative con la sicurezza assoluta di chi frequenterà gli spazi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova scuola primaria: il Comune chiarisce sul trasloco degli alunni

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