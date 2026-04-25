La nuova Renault Twingo si prepara a lanciare due versioni speciali, una denominata RS e l’altra ispirata alla Williams. La versione RS viene presentata come una versione più sportiva e compatta, pensata per offrire prestazioni elevate in un formato ridotto. La variante Williams, invece, sembra voler celebrare la collaborazione con il team di Formula 1, introducendo probabilmente elementi distintivi legati al mondo delle corse.

La nuova Renault Twingo RS la immaginiamo come una piccola “pocket rocket” elettrica, erede spirituale della vecchia Renault Twingo ad alte prestazioni ma reinterpretata in chiave moderna. Esteticamente sarebbe molto più aggressiva della normale Renault Twingo E-Tech. Un frontale basso e largo, paraurti con prese d’aria scolpite (anche se più scenografiche che funzionali su un’elettrica), splitter nero lucido e firma luminosa LED più tagliente. I passaruota sarebbero allargati, con carreggiate più larghe e assetto ribassato, per darle una postura più “piantata”. I cerchi li vedrei da 18”, neri satinati, con pinze freno gialle o rosse e pneumatici molto generosi per la categoria.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Renault Twingo: arrivano anche RS e l’estrema Williams?

Nuova Renault TWINGO Parte da meno di 20.000 euro

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