Sottopasso dell’Arzilla al via l’intervento lampo

Sono iniziati i lavori nel sottopasso dell’Arzilla, situato in via del Moletto. L’intervento riguarda la strada che collega gli stabilimenti balneari e le attività commerciali lungo la spiaggia. I lavori sono stati avviati questa settimana e prevedono interventi rapidi per migliorare la viabilità nella zona. La riqualificazione interessa la strada che attraversa la zona balneare.

Partiti i lavori in via del Moletto (sottopasso dell’Arzilla), la strada che conduce verso gli stabilimenti balneari e le attività economiche lungo la spiaggia. "Sarà realizzata una nuova rampa – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Gianluca Ilari – che consentirà di migliorare in modo concreto l’ accessibilità del sottopasso, superando le criticità che per troppo tempo hanno creato difficoltà a pedoni e ciclisti. A questo si aggiunge una nuova pavimentazione permeabile, scelta proprio per favorire il passaggio dell’acqua in un’area dove è necessario rispettare con la massima attenzione tutti i vincoli di natura idraulica. I tempi dell’intervento sono stati concordati con gli operatori economici per ridurre al minimo i disagi e consentire al tratto dell’Arzilla di presentarsi in condizioni adeguate all’inizio della stagione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sottopasso dell’Arzilla, al via l’intervento lampo Articoli correlati Parco Arbostella, sottopasso della metro invaso dall’acqua: intervento completato e tunnel riapertoDopo le piogge degli ultimi giorni, messa in sicurezza l’area e ripristinata la viabilità pedonale. Leggi anche: Adriatica subito riaperta dopo la frana. Anas ha fatto un intervento lampo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sottopasso dell'Arzilla al via... Discussioni sull' argomento Sottopasso dell’Arzilla, al via l’intervento lampo; A Fano al via i lavori al sottopasso dell'Arzilla in via del Moletto; Fano, al via i lavori al sottopasso dell’Arzilla di via del Moletto; Fano, al via i lavori sul sottopasso di via del Moletto. A Fano al via i lavori al sottopasso dell'Arzilla in via del Moletto(ANSA) - FANO, 17 MAR - Al via a Fano i lavori al sottopasso dell'Arzilla di via del Moletto. Oggi finalmente si interviene su un collegamento strategico, restituendo dignità, sicurezza e funzionalit ... msn.com La Provincia Unica TV. . Non arretra il Comitato per la tutela della piana agricola di Bianzone che si sta battendo da anni contro lo smantellamento di tre passaggi a livello e la realizzazione di un sottopasso viario. Il Comitato annuncia il sostegno di Coldiretti S - facebook.com facebook #muoversivenezia Manifestazione in corso tra Via Piave, Via Cappuccina, sottopasso ferroviario e Marghera Linee 2, 31h e 32h deviate per via Trento x.com