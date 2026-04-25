Nuova intimidazione a Sferracavallo raffica di spari contro la vetrina di un ristorante
A Sferracavallo, nella notte, sono stati esplosi circa trenta colpi di arma da fuoco contro la vetrina e la facciata di un ristorante situato in via Torretta. L’attacco si è verificato nella borgata marinara, colpendo l’esercizio commerciale noto come “Il brigantino”. Si tratta di un episodio che si aggiunge ad altri tentativi intimidatori avvenuti di recente nella zona. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili.
Esplosi quasi trenta colpi di arma da fuoco contro un ristorante a Sferracavallo. Un nuovo episodio intimidatorio scuote la città e la borgata marinara dove la scorsa notte ignoti hanno sparato contro la vetrina e la facciata dell'immobile in cui si trova “Il brigantino”, in via Torretta, a pochi.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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