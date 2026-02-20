Raffica di spari contro i buttafuori il trapper Néza davanti al giudice | Minacce e porto d’arma abusiva
Néza, nome d’arte di Anes Mihoub, 21 anni, è stato portato davanti al giudice in seguito a una sparatoria avvenuta davanti a un locale di Castellanza. La sera dell’incidente, i buttafuori sono stati colpiti da colpi di arma da fuoco, mentre il rapper si trova accusato di minacce e porto d’arma abusiva. La polizia ha sequestrato un’arma da fuoco trovata nella sua abitazione e sta indagando sulle esatte dinamiche dell’evento. Néza si presenta in tribunale con il volto coperto da un cappuccio.
Castellanza (Varese), 20 febbraio 2026 – Finisce dal gup Néza, nome d’arte di Anes Mihoub, 21 anni, nato a Legnano e residente a Castellanza. Il trapper a marzo dovrà comparire davanti al giudice Francesca Roncarolo con l’amico coetaneo Ayoub Hadek. Le accuse: minacce aggravate a sei addetti alla sicurezza del locale Ritual di Castellanza e porto abusivo di arma clandestina. La sera dell'incidente. Era il 31 maggio 2025. Hadek e un gruppo di amici hanno tentato di entrare nel locale ma il buttafuori li hanno respinti. Clienti ritenuti troppo molesti, atteggiamenti eccessivi, tensioni pregresse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
