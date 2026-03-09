Nuova intimidazione terza in pochi mesi contro un imprenditore nel Palermitano | Non mi piego

Un imprenditore nel Palermitano ha subito una nuova intimidazione, la terza in pochi mesi, che ha portato alla denuncia da parte di Giusto Giordano. L’episodio ha coinvolto l’impresa edile gestita dall’imprenditore, attiva in vari cantieri nella provincia di Palermo. Giordano ha dichiarato di non voler cedere alle minacce, sottolineando la sua determinazione nel proseguire le attività.

Terzo episodio denunciato da Giusto Giordano. Un nuovo atto intimidatorio ha colpito l'impresa edile dell'imprenditore Giusto Giordano, impegnato in diversi lavori nella provincia di Palermo. L'episodio rappresenta il terzo caso denunciato alle forze dell'ordine negli ultimi mesi, segno di una situazione che continua a destare forte preoccupazione. Autocarri presi di mira con una sassaiola. L'ultimo danneggiamento ha riguardato alcuni autocarri dell'azienda, che sono stati bersagliati da una sassaiola, probabilmente con sassi lanciati tramite fionde. L'azione ha provocato seri danni alla carrozzeria e alla vetratura dei mezzi, causando disagi all'attività dell'impresa.