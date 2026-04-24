Europei di Nuoto Paralimpico in Turchia l’Italia rinuncia alla partecipazione per motivi di sicurezza

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ha annunciato che l’Italia non parteciperà ai Campionati Europei di nuoto paralimpico in programma in Turchia dal 7 al 12 settembre 2026. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza. Questa scelta riguarda la mancata iscrizione dell’Italia alla competizione internazionale prevista per quella settimana. La partecipazione della squadra italiana è stata annullata ufficialmente.

Roma, 24 aprile 2026 – Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) ha ufficializzato la decisione di non prendere parte ai prossimi Campionati Europei in programma in Turchia dal 7 al 12 settembre 2026.?La scelta, sofferta ma decisa all’unanimità, è maturata dopo un’attenta analisi della situazione internazionale e a seguito di consultazioni con le autorità competenti. Al centro della decisione, le crescenti tensioni geopolitiche nell’area, che hanno spinto i vertici federali a mettere in discussione la sicurezza e la serenità necessarie per la delegazione azzurra.?”La tutela e l’incolumità dei nostri atleti, dello staff tecnico e dei dirigenti rappresentano la nostra priorità assoluta,” si legge in una nota interna della Federazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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La Federazione Italiana Nuoto Paralimpico non parteciperà agli Europei 2026 in Turchia per motivi di sicurezza. - facebook.com facebook