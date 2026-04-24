Europei di Nuoto Paralimpico in Turchia l’Italia rinuncia alla partecipazione per motivi di sicurezza

Da cdn.ilfaroonline.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico ha annunciato che l’Italia non parteciperà ai Campionati Europei di nuoto paralimpico in programma in Turchia dal 7 al 12 settembre 2026. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza. Questa scelta riguarda la mancata iscrizione dell’Italia alla competizione internazionale prevista per quella settimana. La partecipazione della squadra italiana è stata annullata ufficialmente.

Roma, 24 aprile 2026 – Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP) ha ufficializzato la decisione di non prendere parte ai prossimi Campionati Europei in programma in Turchia dal 7 al 12 settembre 2026.?La scelta, sofferta ma decisa all’unanimità, è maturata dopo un’attenta analisi della situazione internazionale e a seguito di consultazioni con le autorità competenti. Al centro della decisione, le crescenti tensioni geopolitiche nell’area, che hanno spinto i vertici federali a mettere in discussione la sicurezza e la serenità necessarie per la delegazione azzurra.?”La tutela e l’incolumità dei nostri atleti, dello staff tecnico e dei dirigenti rappresentano la nostra priorità assoluta,” si legge in una nota interna della Federazione.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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