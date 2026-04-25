Noventa errore al cantiere | 82enne travolge una moviera con l’auto

A Noventa Padovana, un incidente ha coinvolto un’auto e una donna di 40 anni. Un’ottantaduenne, alla guida di un veicolo, ha travolto la donna mentre si trovava in via Noventana. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e sono intervenuti i soccorsi. La donna investita è stata portata in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine stanno accertando le cause dell’incidente.

? Cosa sapere A Noventa Padovana una ottantaduenne travolge una moviera di 40 anni in via Noventana.. La donna ferita è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso di Padova.. Via Noventana a Noventa Padovana, ieri alle 15, una Peugeot 208 guidata dalla ottantaduenne G.M. di Stra ha travolto una moviera di 40 anni, K.B.V., residente a Bologna, durante i lavori pubblici in corso. Il sinistro è avvenuto nel tratto stradale interessato dal cantiere attivo per le opere pubbliche. La vittima, originaria di Santo Domingo, stava presidiando la viabilità con la paletta verde quando l’automobilista ha commesso un errore di traiettoria. Nonostante il segnale della lavoratrice indicasse chiaramente la necessità di transitare sul lato sinistro, la conducente della vettura ha sterzato verso destra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Noventa, errore al cantiere: 82enne travolge una moviera con l’auto Notizie correlate Paura nell'area del cantiere: sbaglia manovra e centra in pieno una movieraPoteva avere conseguenze serie l'incidente stradale avvenuto oggi 24 aprile alle 15 in via Noventana a Noventa Padovana dove sono in corso lavori... Torna il Fashion Festival al Noventa Outlet: una giornata con sconti fino al 70%Con l’arrivo della primavera torna il Fashion Festival: domenica 12 aprile Noventa di Piave Designer Outlet si anima con una giornata di sconti e...