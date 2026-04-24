Paura nell' area del cantiere | sbaglia manovra e centra in pieno una moviera

Oggi pomeriggio, alle 15, si è verificato un incidente in via Noventana a Noventa Padovana, dove sono in corso lavori pubblici. Un veicolo ha effettuato una manovra sbagliata e ha colpito una macchina moviera, creando scompiglio nell’area del cantiere. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti o danni gravi, ma l’episodio ha causato disagio e preoccupazione tra lavoratori e residenti. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno valutando le cause dell’incidente.

Poteva avere conseguenze serie l'incidente stradale avvenuto oggi 24 aprile alle 15 in via Noventana a Noventa Padovana dove sono in corso lavori pubblici. Un'anziana al volante di una Peugeot 208 ha centrato in pieno una moviera che stava monitorando la viabilità, facendola cadere a terra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Incidente in Valle Telesina, auto sbaglia una manovra e centra i CarabinieriIn un incidente stradale avvenuto questa notte ad Amorosi in via Telese, sono stati coinvolti anche due carabinieri in servizio di controllo del... Paura per un agricoltore. Sbaglia la manovra col trattore e si schiaccia una gambaMomenti di apprensione ieri pomeriggio per un infortunio occorso ad un agricoltore. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: CHI HA PAURA DI AMAZON?…; Paura a Oristano: cede un tratto del cornicione della scuola di via Solferino; Paura in centro, esalazioni tossiche in un hotel di via della Frezza: 10 persone soccorse e strade chiuse; Cade vicino alla sorgente del Fiumelatte: paura per una 74enne. LA GATTA CHIUSA NELL’ARMADIO Che cos’è davvero un maltrattamento Non è solo violenza fisica. È anche costringere un animale a vivere nella paura, nell’angoscia, nella solitudine. È infliggere una sofferenza emotiva silenziosa e continua. Ed è propri facebook