Torna il Fashion Festival al Noventa Outlet | una giornata con sconti fino al 70%

Il Fashion Festival torna al Noventa di Piave Designer Outlet domenica 12 aprile, offrendo sconti fino al 70 per cento su vari prodotti. La giornata coincide con iniziative analoghe in altri centri McArthurGlen, come Serravalle, Castelromano e La Reggia. L’evento prevede promozioni e offerte speciali, attirando visitatori e clienti in cerca di occasioni di shopping nel periodo primaverile.

Con l’arrivo della primavera torna il Fashion Festival: domenica 12 aprile Noventa di Piave Designer Outlet si anima con una giornata di sconti e promozioni speciali, in contemporanea con gli altri centri McArthurGlen di Serravalle, Castelromano e La Reggia. Per l'occasione sarà in vigore l'orario di apertura straordinario dalle 9 alle 21. Il Fashion Festival permette di approfittare di riduzioni straordinarie fino al -70% sul prezzo outlet su centinaia di prodotti della collezione primavera-estate. Le riduzioni saranno applicate a capi e accessori dei brand più amati, tra cui Nike, Michael Kors, Adidas, Levi’s, Diesel, The North Face e tanti altri. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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