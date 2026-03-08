Danneggia un' auto semina il panico e infine viene bloccato | follia a Nocera

Sabato pomeriggio a Nocera Inferiore, in via Nicola Bruno Grimaldi, un uomo sulla quarantina in stato di alterazione ha saltato su una Jeep Renegade, danneggiando i tergicristalli e seminando il panico tra i passanti. L’uomo, che ha causato danni alla vettura e ha creato confusione, è stato successivamente bloccato dalle forze dell’ordine. La proprietaria dell’auto, un’ingegnere ed ex assessore, si trovava a bordo al momento dell’accaduto.

Follia, sabato pomeriggio, a Nocera Inferiore, esattamente in via Nicola Bruno Grimaldi: l'ingegnere Nicoletta Fasanino, ex assessore, era a bordo della sua Jeep Renegade quando un uomo sulla quarantina, in stato di alterazione, sarebbe saltato sulla sua vettura, danneggiando i tergicristalli e il tetto, per poi salire a bordo dell'auto e chiedere alla malcapitata al volante di mettere in moto. Ma l'ex assessore è riuscita ad abbandonare il veicolo portando con sé le chiavi: dei passanti, l'hanno soccorsa, costringendo l'uomo ad uscire dall'auto. Non contento, l'aggressore avrebbe costretto un pullman in corsa a fermarsi per tentare di salire a bordo, ma senza riuscirci, fino a minacciare un anziano e, infine, ad essere finalmente bloccato dai carabinieri.

Panico in strada: danneggia l'auto di un uomo e il portone di un'abitazione, bloccatoE' stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine a Fondi dove un uomo ha creato il panico in strada danneggiando un'auto e il portone di...

Dà in escandescenza per strada e semina il panico: bloccatoMomenti di tensione nella mattinata a Torrette di Mercogliano, dove un giovane straniero ha aggredito passanti e automobilisti lungo la strada,...

