Frosinone | ad Alatri aggredisce i carabinieri 52enne arrestato

La scorsa notte, un uomo sottoposto ai domiciliari è stato sorpreso dai carabinieri di Alatri mentre si trovava in compagnia di una 29enne, anch’essa con precedenti penali. L’uomo, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi di un involucro contenente alcuni grammi di cocaina e hashish, aggredendo i carabinieri con spintoni e calci, fortunatamente senza procurare loro lesioni. Nonostante la resistenza, i militari sono riusciti a fermare l’uomo e a recuperare la sostanza stupefacente. Di conseguenza, è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alla Prefettura di Frosinone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale. Detenzione e Misure Giudiziarie. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato trattenuto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito di convalida. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

