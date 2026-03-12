Insieme alla madre picchia la compagna di 24 anni davanti ai figli piccoli e aggredisce i carabinieri giovane arrestato

Un giovane di 29 anni di origine colombiana è stato arrestato con l’accusa di aver picchiato la compagna di 24 anni davanti ai figli piccoli, insieme alla madre, e di aver aggredito i carabinieri intervenuti. L’arresto è stato effettuato dopo che i militari sono intervenuti per fermare la violenza e hanno trovato il giovane che opponeva resistenza.

L'episodio di violenza si è verificato in una casa di Montesilvano con protagonista un ragazzo di 29 anni di origine colombiana. Denunciata anche la madre per lesioni Un giovane di 29 anni di origine colombiana è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La scorsa notte è stata molto movimentata in una tranquilla zona residenziale del centro di Montesilvano, dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale Compagnia, su segnalazione pervenuta al Neu 112 (numero unico emergenza), sono intervenuti per sedare un grave episodio di violenza domestica. Sul luogo sono immediatamente arrivati i militari dell'Arma ai quali si sarebbe presentato uno scenario riconducibile a un violento litigio avvenuto poco prima.