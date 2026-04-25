Notizie Asvis aumenta il debito globale | cambiano gli equilibri dei mercati finanziari

Secondo un recente rapporto, il debito globale ha subito un aumento, influenzando i mercati finanziari di tutto il mondo. La crescita del debito si riflette in variazioni degli equilibri economici tra le principali aree geografiche, con effetti visibili su diversi mercati e settori finanziari. L’articolo analizza i dati forniti da fonti ufficiali e le conseguenze di questa evoluzione sulla stabilità economica internazionale.

Testo di Tommaso Tautonico del Comitato del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, pubblicato sul sito. Il 27 marzo 2026 Nel 2025 i governi hanno raccolto 27 mila miliardi di dollari, con un mercato obbligazionario globale pari al 93% del Pil mondiale. Il debito continuerà a crescere mentre aumentano costi e vulnerabilità. Secondo il Global debt report 2026 dell’Ocse, nel 2025 i mercati globali del debito hanno mostrato una significativa resilienza nonostante tensioni geopolitiche, dispute commerciali e rischi per la crescita. Governi e imprese hanno raccolto complessivamente 27 mila miliardi di dollari, segnando un nuovo massimo storico.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Economia globale: Fed, inflazione europea e dati Giappone al centro dell’attenzione dei mercati finanziari.La giornata economica odierna, 18 febbraio 2026, è caratterizzata da un fitto calendario di eventi che spaziano dalla pubblicazione di dati... Notizie ASviS, Whole school approach: il 25 febbraio inizia la seconda edizione del corso Mim-ASviSTesto della Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile pubblicato il 4 febbraio 2026. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Festival dello Sviluppo Sostenibile, Asvis: al via la decima edizione; ASviS, il 71% degli italiani è disposto a impegnarsi per la sostenibilità; ANSA/ ASviS e suo Festival compiono 10 anni, sempre più urgente agire per Agenda 2030. https://asvis.it/notizie/2-25439/energia-sotto-pressione-leffetto-domino-della-crisi-nel-golfo- - facebook.com facebook