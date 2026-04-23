Avvocato della Corte di Giustizia Ue | Italia-Albania? Compatibile con la normativa purché

Un avvocato della Corte di Giustizia europea ha dichiarato che il protocollo tra Italia e Albania riguardante le migrazioni è considerato compatibile con le norme dell’Unione Europea, purché vengano garantiti integralmente i diritti dei migranti. La posizione si basa sull’analisi delle procedure di rimpatrio e di asilo, evidenziando che eventuali differenze devono rispettare le normative europee per essere considerate lecite. La questione si inserisce nei dibattiti sulle politiche migratorie tra i paesi coinvolti.

Il protocollo Italia-Albania in materia di migrazioni è "compatibile con la normativa Ue" sulle procedure di rimpatrio e di asilo "a condizione che i diritti dei migranti siano pienamente tutelati". È questa la conclusione dell'avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Ue, Nicholas Emiliou, relativamente a una causa intentata da due migranti espulsi dall'Italia e portati in Albania, che avevano domanda di protezione internazionale. Nei loro confronti erano stati po emessi due decreti di trattenimento, che la Corte d'Appello di Roma aveva respinto ritenendo che la normativa nazionale fosse in contrasto con il diritto Ue. Le autorità nazionali hanno fatto ricorso alla Corte di Cassazione, che si è rivolta alla Corte di Giustizia.🔗 Leggi su Iltempo.it

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