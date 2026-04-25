Non stanno facendo passare una ragazzina di 14 anni con sua madre e non dicono perché

Circa mezz'ora fa, all’ingresso della Risiera di San Sabba, durante le celebrazioni per la festa della Liberazione, una madre con la propria figlia di 14 anni è stata impedita di entrare. Non sono state fornite spiegazioni sul motivo di questa decisione e non è stato consentito loro di passare. La situazione ha attirato l’attenzione dei presenti, ma nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

Circa mezz'ora fa l'accesso alla Risiera di San Sabba, dove si stanno svolgendo le celebrazioni per la festa della Liberazione, è stato precluso a una madre che accompagnava la figlia di 14 anni. La ragazza, a quanto ha dichiarato, voleva rivedere il monumento dopo tanti anni. Le forze.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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