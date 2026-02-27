Una ragazzina bengalese di 14 anni ha denunciato di essere stata costretta a sposarsi, portando all'apertura di un procedimento giudiziario. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna dei genitori della ragazza, che sono accusati di aver imposto il matrimonio. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’uso di matrimoni forzati in alcune famiglie, evidenziando come le giovani spesso abbiano poca voce nelle scelte che riguardano la loro vita.

La vita di molte ragazze in alcune realtà familiari può sembrare già scritta ancor prima di poter prendere una decisione. Tra obblighi, tradizioni e imposizioni culturali, il futuro spesso non appare come una scelta personale, ma come un percorso imposto dall’esterno. È in questo contesto che prende forma la storia di S.H., una giovane bengalese cresciuta a Ostia, a Roma, che si è trovata a dover affrontare regole rigidissime e violenze quotidiane pur di difendere la propria libertà e identità. Ogni giorno era un equilibrio fragile tra ciò che desiderava e ciò che le era imposto. Guardare la televisione, parlare con amici italiani o anche semplicemente decidere come vestirsi diventava un atto di coraggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Roma, costretta a sposarsi a 14 anni, la denuncia di una ragazzina bengalese: il pm chiede la condanna dei genitori

Costretta a sposarsi a 14 anni, la denuncia di una ragazzina bengalese: il pm di Roma chiede la condanna dei genitoriLa sua vita era già stata decisa dai genitori: sposarsi a 14 anni, ancora ragazzina, con un uomo che per lei non significava nulla e che non aveva...

Ridotta in schiavitù e costretta a sposarsi a 14 anni: pm chiede condanna per i genitori"Mi volevano con il burqa, sposata e infelice": il pm chiede la condanna a due anni e mezzo per i genitori della 14enne ridotta in schiavitù a Ostia.

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Discussioni sull' argomento Burqa, botte e un tentato matrimonio combinato in Bangladesh. I pm: Condannate i genitori; Alessandra Mastronardi compie 40 anni, i migliori film e le serie tv.

Roma, costretta a sposarsi a 14 anni, la denuncia di una ragazzina bengalese: il pm chiede la condanna dei genitoriLa vita di molte ragazze in alcune realtà familiari può sembrare già scritta ancor prima di poter prendere una decisione. Tra obblighi, tradizioni e ... thesocialpost.it

Ridotta in schiavitù e costretta a sposarsi a 14 anni: pm chiede condanna per i genitoriMi volevano con il burqa, sposata e infelice: il pm chiede la condanna a due anni e mezzo per i genitori della 14enne ridotta in schiavitù ... fanpage.it

TUTTE GIÙ PER TERRA Noa Persiani sarà "La Spagnola", anche lei costretta a fingere, ma i nodi torneranno tutti al pettine. Anno 2030. Prossimi alla fine. Commedia tragicomica 13-14-15 marzo Cantiere Teatrale, Roma - facebook.com facebook

. @USCremonese, Payero costretto al cambio durante il match contro la Roma. x.com