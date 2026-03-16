Vicario il favorito per la porta Come secondo occhio al nome a sorpresa

L’Inter sta definendo i candidati per la porta della prossima stagione. Il nome più forte sembra essere il vicario, mentre come alternativa si fa il nome a sorpresa. La società sta valutando attentamente le opzioni per scegliere il portiere che prenderà il posto di quello attuale. Le decisioni sono ancora in fase di discussione e non ci sono conferme ufficiali.

L’Inter continua a lavorare in prospettiva sulla porta della prossima stagione. Secondo quanto riportato dagli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, i contatti tra il club nerazzurro e Guglielmo Vicario proseguono con l’obiettivo di affidargli il ruolo di titolare a partire dal prossimo campionato. Il portiere del Tottenham è considerato dalla dirigenza nerazzurra il profilo ideale per raccogliere l’eredità tra i pali. Vicario, che sta vivendo una stagione complicata sia a livello personale sia per il rendimento della squadra londinese, rappresenterebbe la scelta principale per guidare la porta dell’Inter nel futuro. Vicario primo e Sommer vice. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Frattesi Inter, occhio al mercato di gennaio: possibile addio e nome a sorpresa per il centrocampoMercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Leggi anche: Calciomercato Inter, accelerata decisiva: Vicario primo nome per la porta. Il dossier Martinez si chiude qui? Aggiornamenti e notizie su Vicario il favorito per la porta Come... Temi più discussi: Juve, cercasi portiere: Vicario tra i pali del futuro; La follia di Tudor: papere e lacrime nel disastro Tottenham; La Juve rompe gli indugi: contatto diretto con Vicario, sfida all'Inter per il portiere del futuro; Consob, Chiara Mosca presidente vicario in attesa del sostituto di Paolo Savona. Inter, Vicario il favorito per la porta: proseguono i contatti tra le parti. Idea Sommer come viceProseguono i contatti tra l'Inter e Guglielmo Vicario, portiere che nelle idee della dirigenza nerazzurra sarà il titolare in porta nella prossima stagione. Il numero uno del Tottenham, che sta vivend ... msn.com Inter, dopo Vicario e Lunin spuntano altri due nomi per il post SommerL'Inter valuta attentamente i nomi per il successore di Sommer, che andrà a scadenza e lascerà i nerazzurri a fine anno. spaziointer.it