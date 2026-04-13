La corsa della squadra romana verso la qualificazione in Champions League si svela anche attraverso i numeri dei bilanci. Il quarto posto in classifica garantisce un incremento di ricavi derivanti dai premi della competizione, dai diritti televisivi e dai diritti di sponsorizzazione. Questi aspetti economici rappresentano un aspetto cruciale nel valore complessivo della partecipazione alla massima competizione europea. La differenza tra entrare o restare fuori si traduce in cifre significative per il club.

Dietro la volata della Roma verso la Champions League, si nasconde una partita giocata nei numeri di bilancio. Gian Piero Gasperini non ha tergiversato sulla questione. “Tutti ci auguriamo di arrivare in champions, per un motivo soprattutto economico “. Una dichiarazione che fotografa la realtà del calcio contemporaneo. L’edizione 202526 della Champions League, mette sul vassoio circa 2,47 miliardi di euro complessivi. La sola partecipazione alla fase a girone garantisce 18,62 milioni. A questi si aggiungono 2,1 milioni per ogni vittoria e 0,7 per ogni pareggio. Il passaggio agli ottavi porta in dote altri 11 milioni. Tra bonus partecipazione, premi legati ai risultati e il value pillar, una stagione in Europa può generare ricavi compresi fra 50 e 80 milioni di euro.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma e la corsa in champions league: quanto vale il quarto posto in termini economici

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