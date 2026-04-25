Le guide di montagna non sono riuscite a superare un grosso blocco di ghiaccio che blocca il percorso verso la vetta dell’Everest. La presenza di questo ostacolo impedisce di raggiungere la cima, e la stagione di scalata si avvicina. Fino a ora, non ci sono state soluzioni pratiche per aggirarlo o rimuoverlo, e gli scalatori devono affrontare questa difficoltà prima dell’inizio delle ascensioni ufficiali.

Un pezzo di ghiacciaio sta bloccando la strada fra il campo 1 e il campo 2 sul sentiero per scalare l’Everest, la montagna più alta del mondo, in Nepal. Al momento non ci sono alpinisti che stanno tentando di raggiungere la vetta, ma sul sentiero sono al lavoro le guide che stanno preparando le corde e le scalette per la scalata perché tra poco comincia il periodo migliore dell’anno per tentare l’impresa: con la strada bloccata però rischiano di non riuscire a portare a termine il loro lavoro in tempo. La scalata dell’Everest è fattibile solo quando le condizioni meteo la permettono: il periodo ideale è a maggio. I ritardi rischiano di ridurre la finestra di tempo in cui si può scalare la montagna e di creare nuovamente ingorghi di scalatori bloccati lungo la via, come successo in alcuni casi negli anni scorsi.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Non si può salire in cima all’Everest per colpa di un pezzo di ghiacciaio

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