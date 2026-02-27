Da 700 anni un gruppo di monaci giapponesi controlla la cima di un ghiacciaio per capire come si trasforma | i dati raccolti sono incredibili

Da circa 700 anni un gruppo di monaci giapponesi sorveglia la cima di un ghiacciaio sull’isola di Honshu, raccogliendo dati sulla sua trasformazione nel tempo. I monaci monitorano costantemente le variazioni del ghiacciaio, contribuendo a un archivio climatico unico nel suo genere. I dati raccolti sono considerati di grande valore scientifico e sono conservati all’interno di antichi santuari nelle Alpi Giapponesi.

Nel cuore dell’isola di Honsh?, tra le vette delle Alpi Giapponesi, esiste un archivio climatico che non è custodito in un supercomputer, ma tra le mura di antichi santuari. Da circa sette secoli, i monaci del complesso di Suwa Taisha osservano con meticolosità un fenomeno naturale che avviene sulla superficie del lago Suwa. Quella che era nata come una pratica religiosa e divinatoria è oggi diventata una delle serie storiche più preziose al mondo per comprendere l’evoluzione del riscaldamento globale. Il fulcro di questa osservazione è l’ Omiwatari, un termine che letteralmente significa “passaggio della divinità”. Quando l’inverno è particolarmente rigido, la superficie del lago Suwa ghiaccia completamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

