Milano dall' alto il giorno di San Valentino | si può salire gratis all' ultimo piano di Palazzo Lombardia

Milano dall’alto il giorno di San Valentino: Alberto Rossi, responsabile di Regione Lombardia, annuncia che si può salire gratis all’ultimo piano di Palazzo Lombardia per festeggiare la giornata degli innamorati.

Un “regalo agli innamorati” da Regione Lombardia per San Valentino. Sabato 14 febbraio, dalle tre di pomeriggio alle nove di sera, sarà eccezionalmente aperto il Belvedere del Palazzo della Regione (in piazza Città di Lombardia, ingresso N1) al 39esimo piano. Per l'occasione, il piano sarà allestito da un “photo boot” a tema montagna, dedicato alle Olimpiadi Milano Cortina. Gli innamorati (e in generale tutti) potranno quindi scattare fotografie con la vista mozzafiato e uno scenario apposta per l'occasione. “Ad accogliere gli innamorati di ogni età, a 161 metri di altezza, non ci sarà solo un panorama esclusivo, con la città che fa da cornice, illuminandosi al tramonto e con le luci della sera.🔗 Leggi su Milanotoday.it

