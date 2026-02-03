Non si fermano all' alt in autostrada e speronano la pattuglia | poliziotto spara e ferisce uno dei ladri

Un inseguimento in autostrada si è concluso con una sparatoria e un ladro ferito. Tutto è iniziato con un furto in un’abitazione, poi i ladri sono stati intercettati dalla polizia. Quando hanno visto le auto della polizia, non si sono fermati all’alt e hanno speronato una pattuglia. A quel punto, un agente ha sparato, ferendo uno dei fuggitivi. La scena si è svolta in fretta, e ora gli investigatori stanno cercando di capire come siano andate esattamente le cose.

Prima un furto in abitazione, poi un inseguimento in autostrada con tanto di sparatoria e uno dei fuggitivi che viene ferito da un poliziotto. È successo poco dopo la mezzanotte lungo l'autostrada A1, in provincia di Arezzo.La sparatoriaIl tratto dove è avvenuto l'episodio è quello tra Valdarno e.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Autostrada Inseguimento Autostrada A1, Arezzo: ladri in fuga non si fermano all’alt, poliziotto spara e ne ferisce uno I ladri in fuga sull’autostrada A1 non si sono fermati all’alt, sfuggendo alla polizia. Rapina a Milano, ladri rintracciati col cellulare rubato: uno dei banditi sottrae l'arma a un poliziotto e spara A Milano, due ladri sono stati individuati grazie al sistema di geolocalizzazione del cellulare rubato durante una rapina. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Autostrada Inseguimento Argomenti discussi: Minorenni nei guai: non si fermano all'alt della polizia e gettano la droga dal finestrino durante l'inseguimento; Verderio, non si fermano all’alt e forzano posto di blocco: fermati tre presunti scassinatori; Rubano cosmetici e non si fermano all'alt, sventato un furto; Choc nel casertano: non si fermano all’Alt dei Carabinieri e tentano di investirli, denunciati. Non si fermano all'alt, l'inseguimento e la sparatoria: ferito dagli agenti l'uomo in fugaSparatoria sull'A1 tra Monte San Savino (Arezzo) e Arezzo. Un uomo, sospettato di un furto in abitazione, è rimasto ferito durante un inseguimento con la polizia ed è stato arrestato. L'episodio è avv ... msn.com Arezzo, non si fermano all'alt sull'A1 e poi scappano per i campi: poliziotto spara e ferisce un uomoL'uomo non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono serie per il proiettile che lo ha raggiunto alle spalle. La pattuglia era stata allertata per un furto in una casa ... msn.com AUTOSTRADA - Anche ieri notte, soprattutto nel Piceno, ma anche nel tratto sud del Fermano, code e rallentamenti sulla ss16 a causa dell'ennesima chiusura dell'A14 per lavori. Per il governatore tra le priorità c'è «il nodo della A14, una questione che si trasc - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.