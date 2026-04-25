Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18, una pattuglia dei carabinieri del Nucleo Radiomobile ha notato uno scooter che passava all’incrocio tra viale Palmiro Togliatti e viale dei Romanisti a Roma. Dopo aver tentato di fermarlo, il veicolo ha accelerato e si è dato alla fuga, dando inizio a un inseguimento per le vie della città. La polizia ha inseguito il mezzo senza riuscire immediatamente a bloccarlo.

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 18, una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri ha intercettato uno scooter in transito all'incrocio tra viale P almiro Togliatti e viale dei Romanisti. Alla vista dei militari, il conducente ha improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi al controllo. Ne è scaturito un breve inseguimento tra le arterie del quadrante est della Capitale, conclusosi quando i carabinieri sono riusciti a raggiungere il mezzo e a bloccare l'uomo. Durante le fasi dell'intervento si è verificata una colluttazione, rapidamente contenuta grazie alla prontezza e alla professionalità dei militari. Gli accertamenti immediatamente successivi hanno permesso di appurare che lo scooter, condotto da un 53enne romano con precedenti, era stato sottratto poco prima a un romano di 36 anni.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Non si ferma all'alt: inseguimento mozzafiato a Roma, che fine fa il ladro

NON SI FERMA ALL’ ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO

Notizie correlate

Leggi anche: Inseguimento a Roma: senza patente non si ferma all'alt e si scontra contro un bus

Roma: non si ferma all’alt e scatta inseguimento a Centocelle, in auto un chilo di marijuanaI Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina hanno proceduto all’arresto di un cittadino egiziano, di 38 anni, già noto alle...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Centocelle, ricercato festeggia i 18 anni guidando senza patente; Imprenditore gambizzato a Roma mentre rientra a casa. Non ho litigato con nessuno: tre in fuga sulla Peugeot; Il treno turistico Roma–Nizza-Marsiglia si ferma a Ventimiglia, malgrado il Trattato del Quirinale - Nos Alpes; Paderno, non si ferma all'alt e fugge: arrestato, aveva droga in auto -.

Non si ferma all’alt e parte l’inseguimento, poi investe un carabiniere intervenuto per fermarloResistenza e lesioni personali a un pubblico ufficiale sono i reati per i quali i carabinieri hanno arrestato 49enne a Roma. Non si è fermato all’alt e ha investito un militare. Breaking news e storie ... fanpage.it

Roma, senza patente non si ferma all’alt e scappa con l'auto. Poi si schianta contro un bus: piantonato in ospedaleNon si ferma all’alt della polizia e scappa per poi schiantarsi contro un autobus di linea. Protagonista dell’inseguimento un ventenne, originario del Montenegro, che venerdì sera intorno alla ... roma.corriere.it

Papa Leone XIV in visita alla Sapienza di Roma ift.tt/4JXjNwL x.com

Il Papa il 14 maggio sarà all'Università La Sapienza di Roma in "visita pastorale". Nel 2008 anche Papa Ratzinger era stato invitato nell'ateneo romano ma poi la visita fu annullata. #ANSA - facebook.com facebook