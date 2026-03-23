I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina hanno proceduto all’arresto di un cittadino egiziano, di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si è conclusa al termine di un inseguimento ad alta velocità che ha coinvolto diversi veicoli e ha messo a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada. Inseguimento e cattura nel quartiere di Centocelle. L’individuo, alla guida della propria autovettura, ha tentato di fuggire all’alt dei Carabinieri mentre questi erano impegnati in attività di controllo del territorio nel quartiere di Centocelle. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: non si ferma all’alt e scatta inseguimento a Centocelle, in auto un chilo di marijuana

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