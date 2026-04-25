In un libro che si legge con attenzione, le parole di Margherita Becchetti prendono il centro dell’attenzione, mentre ogni suono intorno rischia di distogliere l’attenzione da ciò che dice. La narrazione si concentra sulle testimonianze delle partigiane che sono state spesso ignorate o trascurate, dando loro voce attraverso le pagine. La scrittrice si sofferma su dettagli e ricordi che restituiscono un’immagine viva e reale di quegli anni.

Rileggo questo libro avidamente. Ogni rumore attorno rischia di farmi perdere una parola, anche solo una di quanto Margherita Becchetti dice. Perché non è scrittura, è una confessione che dà voce alle volontà ammutolite e a donne cui hanno negato di parlare. Non per bellezza sembra scritto da una vita e da una vita aspettava di essere letto. Un libro sa aspettare, ma se le parole non sono lette resta il silenzio. Solo che nel libro di Margherita Becchetti ti rendi conto che il silenzio coincide con l’omertà maschile, che quelle parole non solo sono state taciute: colpevolmente non sono state ascoltate. E anche questo ha normalizzato la cultura che ancora governa l’uomo sulla donna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non per bellezza, Margherita Becchetti dà voce alle partigiane silenziate nella Resistenza

Notizie correlate

"Non per bellezza": a Veruno le donne della Resistenza con la storica Margherita BecchettiSi conclude con un appuntamento dedicato alla memoria e alla storia la rassegna “Stare al mondo”, promossa da Forum19 e collettivo TANTO con il...

Prende il via "Mappe partigiane": obiettivo celebrare la Resistenza di allora e quelle di oggiANCONA – Venerdì 24 aprile si terrà un primo appuntamento per celebrare la Resistenza e l’antifascismo popolare nella città di Ancona.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Blog | Non per bellezza, Margherita Becchetti dà voce alle partigiane silenziate nella Resistenza; Non per bellezza: a Veruno le donne della Resistenza con la storica Margherita Becchetti; Primavera di Bellezza a Torino, al Comala il festival che tiene viva la Resistenza; Da Comala, la quinta edizione di Primavera di Bellezza - Piccolo Festival Resistente.

Veruno, rassegna "Stare al mondo": conclusione con Margherita Becchetti - facebook.com facebook