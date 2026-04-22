Non per bellezza | a Veruno le donne della Resistenza con la storica Margherita Becchetti
A Veruno si è tenuto un evento dedicato alle donne della Resistenza, con la partecipazione della storica Margherita Becchetti. La rassegna “Stare al mondo”, promossa da Forum19 e dal collettivo TANTO e patrocinata dal Comune di Gattico-Veruno, si è conclusa con un appuntamento che ha ripercorso aspetti della memoria e della storia. L’iniziativa ha coinvolto il pubblico in un momento di riflessione e condivisione.
Si conclude con un appuntamento dedicato alla memoria e alla storia la rassegna “Stare al mondo”, promossa da Forum19 e collettivo TANTO con il patrocinio del Comune di Gattico-Veruno.Il 23 aprile l’Auditorium Forum19 di Veruno ospiterà la storica Margherita Becchetti per la presentazione del.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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