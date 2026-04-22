Prende il via Mappe partigiane | obiettivo celebrare la Resistenza di allora e quelle di oggi
Venerdì 24 aprile si svolge il primo evento dedicato alla celebrazione della Resistenza e dell’antifascismo popolare ad Ancona. La manifestazione vuole ricordare le azioni di allora e coinvolgere anche le iniziative attuali. L’appuntamento si inserisce in un calendario dedicato a approfondire il ruolo delle forze partigiane e delle comunità che si sono opposte al fascismo durante il Novecento. La giornata si svolge nella città marchigiana con un programma dedicato agli eventi storici e alle testimonianze.
ANCONA – Venerdì 24 aprile si terrà un primo appuntamento per celebrare la Resistenza e l’antifascismo popolare nella città di Ancona.A promuoverlo sono un insieme di realtà politiche e associative locali.Mappe partigiane nasce così da un duplice desiderio: da una parte, onorare la Festa della.🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie correlate
Omaggio agli eroi della storia. Corteo dal Piano agli Archi. Ecco le Mappe partigianeMappe Partigiane, ossia l’alternativa agli eventi e alle cerimonie istituzionali in occasione del 25 Aprile.
La città di Arezzo si unisce per condannare l’aggressione russa e celebrare il quarto anniversario della resistenza ucrainaArezzo, 18 febbraio 2026 – La città di Arezzo si unisce per condannare l’aggressione russa e celebrare il quarto anniversario della resistenza...
Contenuti utili per approfondire
Argomenti più discussi: 81° anniversario della Liberazione, il 24 aprile ad Ancona Mappe partigiane; Malaria del viaggiatore: mappa dei rischi e misure preventive; Migliori smartwatch con GPS: guida all’acquisto (2026).
Al via Viaggio studenti Roma nei luoghi della ResistenzaPrende il via oggi, lunedì 5 maggio 2025, il Viaggio della Memoria promosso da Roma Capitale, che coinvolge 5 scuole romane con centoventi studenti e studentesse in un percorso educativo nei luoghi ... ansa.it
Accusato anche di violazione di domicilio e resistenza, il 50enne è stato portato in carcere - facebook.com facebook
QUANTO DURERÀ LA RESISTENZA DI DANIELA SANTANCHÈ – LA CAMERA HA CALENDARIZZATO PER ... x.com