Prende il via Mappe partigiane | obiettivo celebrare la Resistenza di allora e quelle di oggi

Venerdì 24 aprile si svolge il primo evento dedicato alla celebrazione della Resistenza e dell’antifascismo popolare ad Ancona. La manifestazione vuole ricordare le azioni di allora e coinvolgere anche le iniziative attuali. L’appuntamento si inserisce in un calendario dedicato a approfondire il ruolo delle forze partigiane e delle comunità che si sono opposte al fascismo durante il Novecento. La giornata si svolge nella città marchigiana con un programma dedicato agli eventi storici e alle testimonianze.