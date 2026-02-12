Dove Cameron conferma i piani di sposarsi in Italia e rivela che il matrimonio sarà grande. La coppia sta già organizzando tutto, con una lista di invitati lunga e tanti parenti. La cantante americana e Damiano David vogliono vivere quel giorno nel Belpaese, senza nascondere l’entusiasmo.

“Stiamo progettando di sposarci in Italia”: Dove Cameron svela la location del matrimonio con il “suo” Damiano David. Il cantante e l’attrice hanno reso noto il loro fidanzamento su Instagram e vorrebbero convolare a nozze entro la fine del 2026. La star del cinema, occupata nella promozione della serie prodotta da Prime Video “56 Days”, ha rilasciato un’intervista al programma “Entertainment Tonight” insieme al co-attore Avan Jogia. La conduttrice Deidre Behar si è congratulata con le due star per il fidanzamento ufficiale (Dove con Damiano, Avan con la cantante Halsey). Cameron ha elogiato il futuro marito dicendo: “Ho capito subito che era la persona perfetta per me e questo mi ha spaventato perché non sapevo se per lui fosse lo stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Stiamo progettando le nozze in Italia, sarà un grande matrimonio. La lista degli invitati è lunghissima, ha mille cugini": Dove Cameron sulle nozze con Damiano David

