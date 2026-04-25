Nicola Berti si è sposato a 59 anni con Hayet | Non ho invitato ex compagni dovevo pagare tutto io

A 59 anni, l'ex calciatore ha celebrato il matrimonio con Hayet, senza invitare gli ex compagni di squadra. La motivazione, secondo quanto dichiarato, risiede nel timore di dover sostenere tutti i costi da solo. La cerimonia si è svolta in modo riservato, senza la presenza di persone legate ai trascorsi calcistici del protagonista. Nessun dettaglio ulteriore è stato reso noto sulle motivazioni o sul contesto dell’evento.

Nicola Berti ha sposato Hayet a 59 anni. L'ex centrocampista dell'Inter però non ha invitato i suoi vecchi compagni di squadra: "Sarebbe stato troppo: dovevo pagare tutto io".🔗 Leggi su Fanpage.it

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L’ex centrocampista Nicola Berti ha sposato la compagna di lunga data Hayet, madre dei suoi figli, scegliendo un contesto intimo e suggestivo: la spiaggia di San Lorenzo, nei pressi di Marzamemi, località che frequenta come meta estiva da oltre quindici x.com