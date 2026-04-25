Durante il dibattito nel campo largo, una voce nota nel panorama politico torna a farsi sentire con un messaggio chiaro rivolto a leader e rappresentanti. Si tratta di un richiamo diretto a non intraprendere determinate azioni, pronunciato improvvisamente e senza preavviso. La presenza di questa figura è stata notata in un momento di crescente confusione e tensione tra le forze di centrosinistra.

C’è un momento, nel dibattito sempre più caotico del campo largo, in cui riemerge una voce che conosce bene vittorie e sconfitte del centrosinistra. Massimo D’Alema torna a parlare e lo fa con un messaggio preciso, quasi un avvertimento rivolto direttamente a Giuseppe Conte ed Elly Schlein. Non è un intervento qualsiasi: è un retroscena politico che fotografa tensioni, paure e strategie ancora tutte da definire. Il punto più delicato riguarda le primarie, diventate negli ultimi mesi il terreno su cui si misura la leadership futura. Ma proprio qui D’Alema alza il livello dello scontro, mettendo in guardia da quello che definisce un rischio concreto di “autolesionismo” politico.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non fatelo”. D’Alema riappare all’improvviso, l’avviso a Conte e Schlein

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