Filini | Noi asserviti agli Usa? Nessuno si ricorda di D’Alema con il Cermis e il Kosovo di Prodi e Conte

Filini ha dichiarato che l’Italia non è sottomessa agli Stati Uniti, ricordando come D’Alema sia stato coinvolto nel caso Cermis e nel conflitto in Kosovo, mentre Prodi e Conte hanno preso decisioni importanti in politica estera. In un’intervista, ha sottolineato che molti dimenticano le responsabilità italiane in quelle vicende e ha espresso preoccupazione per il ruolo del nostro paese nel panorama globale. Un episodio che, secondo lui, rimarrà nella storia, indipendentemente dal suo esito positivo o negativo.

Ci troviamo di fronte a un evento di carattere internazionale che passerà comunque alla storia nel bene o nel male. È un evento epocale e ai più attenti osservatori non sfuggirà che vi partecipano i principali attori del Medioriente. È meglio starci o starsene a casa non fare nulla, stare lì a criticare solo perché c’è Trump?”. Francesco Filini di Fratelli d’Italia, intervenendo in Aula alla Camera dopo le comunicazioni del ministro Antonio Tajani sul Board for peace, sottolinea la strumentalità del no dell’opposizioni. Che anche in questo caso, come in tutti i dossier – soprattutto in politica estera – non ha argomenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Filini: “Noi asserviti agli Usa? Nessuno si ricorda di D’Alema con il Cermis e il Kosovo, di Prodi e Conte” Leggi anche: PayCare, sciopero con presidio: "Vediamo con dispiacere che nessuno si ricorda di noi" Leggi anche: Monti ricorda patto "involtino primavera": Con Prodi ci accordammo su nomine Ue al ristorante cinese – Il video